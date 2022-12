Contraction confirmée du secteur des services en France en novembre

(AOF) - Le secteur des services en France s’est contracté en novembre, a confirmé S&P Global, selon une nouvelle estimation. L’indice des directeurs d’achat (PMI) pour ce secteur est ressorti à 49,3 le mois dernier contre 51,7 en octobre. Le PMI avait été annoncé initialement à 49,4.

" Le secteur des services français a fini par épuiser ses capacités d'endurance en novembre, les dernières données PMI mettant en effet en évidence un recul de l'activité, le premier observé depuis mars 2021 " a déclaré Joe Hayes, économiste senior chez S&P Global Market Intelligence.

Avant d'ajouter : " L'enquête signale également la première diminution du volume du travail en attente depuis plus d'un an et demi, les prestataires de services ayant tenté de maintenir leurs niveaux d'activité grâce au traitement des affaires en cours. Conjuguée à la faiblesse des carnets de commandes, la baisse de l'activité du secteur des services accroît le risque de contraction du PIB français au quatrième trimestre".