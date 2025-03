Continuer "TPMP" sur internet est une idée de Bolloré, assure Hanouna

Un portrait de l'animateur de télévision français Cyril Hanouna reflété dans un écran affichant le logo de la chaîne de télévision française C8, à Paris le 28 février 2025 ( AFP / JOEL SAGET )

C'est le milliardaire Vincent Bolloré qui a eu l'"idée de génie" de continuer "Touche pas à mon poste" sur internet après l'arrêt de la chaîne C8 qu'il contrôlait, a affirmé lundi l'animateur de cette émission, Cyril Hanouna.

"On est très heureux d'être à l'antenne ce soir, c'est une idée de génie de Vincent Bolloré, notre actionnaire, qui avait ça en tête depuis plusieurs semaines, plusieurs mois", a déclaré M. Hanouna.

Il était l'invité de l'émission de Pascal Praud sur CNews, autre chaîne dans le giron du milliardaire conservateur via le groupe Canal+.

C8 a arrêté d'émettre vendredi après le non-renouvellement de sa fréquence par l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel. Validée par le Conseil d'Etat, cette décision a largement été motivée par les "manquements réitérés" de la chaîne, qui a cumulé 7,6 millions d'euros d'amende à cause des dérapages de Cyril Hanouna, son animateur vedette.

L'arrêt de C8 a été dénoncé par nombre de responsables de droite et d'extrême droite au nom de la "liberté d'expression".

Au terme du dernier numéro de l'émission "Touche pas à mon poste" (TPMP) sur C8 jeudi, M. Hanouna a annoncé qu'il allait quitter le groupe Canal+ pour rejoindre en septembre le groupe rival M6 , sur la télé W9 et Fun Radio.

Entretemps, il continue "TPMP" à partir de lundi, en direct sur Dailymotion, YouTube et les bouquets des box internet.

Face aux craintes suscitées en interne par son arrivée, M6 a affirmé à plusieurs reprises qu'il venait pour faire du "divertissement", sans tonalité "politique".

Vincent Bolloré, propriétaire de Vivendi, lors de son passage devant la commission d'enquête parlementaire sur les procédures d'autorisation des services nationaux de télévision à l'Assemblée nationale à Paris, le 13 mars 2024 ( AFP / ALAIN JOCARD )

"Bien sûr, (W9) c'est une chaîne qui est plus dans le divertissement. Après on va en parler avec les dirigeants de M6 mais pour l'instant on ne s'est pas parlé de ça", a commenté l'intéressé sur CNews.

"C'est sûr qu'on ne va pas faire de politique sur Fun Radio et sur W9, je ne vais pas inviter Eric Ciotti ou Laurent Wauquiez", a-t-il ajouté, en indiquant toutefois qu'il aborderait des "sujets de société".

Tout en fustigeant le régulateur, M. Hanouna a assuré que l'arrêt de C8 n'était "pas une décision de l'Arcom".

"Ca veut dire que c'est Emmanuel Macron ?", l'a relancé Pascal Praud. "Bien sûr! Vous croyez que c'est qui alors, c'est ma mère ?", a-t-il répondu.

Le 22 février, le président de la République avait souligné que l'arrêt de C8 et de NRJ12, qui a également perdu sa fréquence, n'était "pas une décision politique du tout".