Continental: Vredeveld adopte la technologie ContiConnect

(CercleFinance.com) - Continental fait savoir que sa technologie numérique de surveillance des pneus ContiConnect a été adoptée par le groupe Vredeveld, l'une des sociétés de logistique internationales les plus anciennes aux Pays-Bas.



La flotte de cette entreprise bénéficie ainsi de la surveillance continue des pneus grâce à cette solution pratique et facile à utiliser.



'ContiConnect nous propose plusieurs formes d'économies', explique le patron de Le groupe Vredeveld. ' Premièrement, nous avons moins de pannes sur la route, ce qui signifie moins de temps d'arrêt. Deuxièmement, nous économisons du carburant. Et troisièmement, nous réduisons nos émissions de CO2'.



' Nos véhicules consomment environ 3,5 à 4 millions de litres de carburant par an. Même si nous pouvons économiser seulement un, deux ou trois pour cent, nous parlons déjà de beaucoup d'argent', ajoute-t-il.





