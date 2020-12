Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Continental vise un triplement de sa rentabilité Reuters • 16/12/2020 à 11:49









FRANCFORT, 16 décembre (Reuters) - Continental CONG.DE a annoncé mercredi vouloir multiplier par trois sa rentabilité dans le cadre du plan de restructuration lancé par son nouveau président du directoire, ce qui fait monter l'action de l'équipementier automobile allemand. A la Bourse de Francfort, le titre Continental s'adjugeait 4,68% à 118,50 euros, signant la quatrième plus forte hausse de l'indice paneuropéen Stoxx 600 (+0,81%) à la mi-journée. Continental vise désormais un bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) de 8% à 11% à moyen terme. En novembre, le groupe avait indiqué que sa marge Ebit serait d'environ 3% cette année. L'équipementier, basé à Hanovre, dit vouloir se concentrer davantage sur la mise en réseau des véhicules et la conduite autonome, tout en développant l'automatisation et la numérisation de sa production. "Même si le matériel est toujours important, les logiciels feront de plus en plus la différence à l'avenir", a déclaré à l'occasion de la journée investisseurs de Continental le président du directoire, Nicolai Setzer, qui a pris ses fonctions le 1er décembre. Continental, qui vise une croissance organique annuelle de 5% à 8%, a en outre dit vouloir continuer à assainir son bilan. Le groupe réfléchit également à d'éventuelles cessions et acquisitions ou des partenariats. D'après Nicolai Setzer, le projet de scission de la filiale de transmissions Vitesco Technologies de Continental avance comme prévu pour l'an prochain. L'équipementier a annoncé en septembre que son plan de restructuration concernait 30.000 salariés. Nicolai Setzer a précisé que tous ne seront pas pour autant licenciés, des reclassements étant prévus pour certains d'entre eux. Le secteur automobile, crucial pour les exportations allemandes, a été durement touché par la pandémie due au coronavirus, alors qu'il peinait déjà à faire face à la transition vers l'électrification. (Jan Schwartz à Hambourg et Vera Eckert à Francfort; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Stéphane Brosse)

