Continental: vise un CA 2024 d'environ 41,0 MdsE à 44,0 MdsE

(CercleFinance.com) - Continental a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 41,4 milliards d'euros en 2023 contre 39,4 milliards d'euros en 2022, en croissance de +5,1%. L'EBIT ajusté s'est élevé à 2,5 milliards d'euros contre 1,9 milliard d'euros en 2022 (+31,6%), ce qui correspond à une marge EBIT ajustée de 6,1% (2022 : 4,9%). ' Les trois secteurs du groupe ont contribué à l'amélioration de la marge EBIT ajustée ' précise le groupe.



Le bénéfice net a augmenté pour atteindre 1,2 milliard d'euros en 2023 (67 millions d'euros en 2022, +1 635%). Le flux de trésorerie disponible ajusté s'est élevé à 1,3 milliard d'euros (contre 200 millions d'euros en 2022, +547%).



Pour l'exercice en cours, le groupe vise une augmentation du chiffre d'affaires et des bénéfices (chiffre d'affaires consolidé d'environ 41,0 milliards d'euros à 44,0 milliards d'euros, marge EBIT ajustée d'environ 6,0 à 7,0%).



'Grâce à l'amélioration du bénéfice d'exploitation et à la réduction des stocks et des créances, nous avons considérablement augmenté notre flux de trésorerie disponible ajusté. Nous avons donc légèrement dépassé notre objectif en matière de flux de trésorerie, ce qui témoigne de notre solidité financière', a déclaré Katja Garcia Vila, directrice financière de Continental.





