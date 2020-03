Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Continental : vise en 2020 entre 42,5 et 44,5 milliards de CA Cercle Finance • 05/03/2020 à 09:46









(CercleFinance.com) - Le fabricant allemand de pièces automobiles Continental a publié des résultats au titre de 2019 conformes, en données ajustées, à ses objectifs annuels. En effet, le groupe, basé à Hanovre, a indiqué que ses ventes avaient augmenté de 0,2% à 44,48 milliards d'euros l'an dernier, avec une marge EBIT ajustée de 7,4% (9,3% en 2018). Continental a par ailleurs proposé un dividende de 4 euros par action, en baisse de 0,75 euro en un an. S'agissant de ses attentes, Continental précise viser en 2020 des ventes consolidées comprises entre 42,5 et 44,5 milliards d'euros, pour une marge EBIT ajustée s'affichant entre 5,5 et 6,5%.

