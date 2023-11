Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Continental: vise des économies de 400 ME par an information fournie par Cercle Finance • 13/11/2023 à 17:19









(CercleFinance.com) - Continental annonce différentes mesures afin de renforcer la compétitivité de son segment automobile, notamment via la simplification et la rationalisation de ses structures commerciales et administratives.



Avec les mesures prévues dans les structures administratives, Continental vise à réduire les coûts du secteur de 400 millions d'euros par an, avec un plein potentiel qui devrait être atteint à partir de 2025.



Pour y parvenir, Continental développe 'un large éventail de mesures dans toutes les parties et à tous les niveaux de l'organisation'.



Si le groupe rapporte que le nombre exact d'emplois concernés à l'échelle mondiale n'a pas encore été arrêté, il assure que les mesures seront prises 'de la manière la plus socialement et responsable possible'.



Le groupe étudie également aussi des mesures supplémentaires afin d'accroître son efficacité dans le domaine de la R&D.



' Notre objectif est de créer un secteur durablement rentable, capable d'investir dans son avenir à partir de ses propres ressources. Avec les ajustements de notre structure, nous apportons des solutions technologiques aux domaines d'activité où nous voyons des synergies. Cela nous permettra de répondre encore mieux aux exigences du marché ', explique Philipp von Hirschheydt, membre du conseil d'administration de Continental et

Responsable du secteur automobile.



Une mise à jour complète de la stratégie du secteur sera présentée lors de la prochaine journée des investisseurs (CMD) le 4 décembre 2023.





Valeurs associées CONTINENTAL XETRA +1.01%