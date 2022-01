Continental: veut révolutionner la recharge des voitures information fournie par Cercle Finance • 26/01/2022 à 15:03

(CercleFinance.com) - Continental indique que son service de développement et de production, Continental Engineering Services (CES), travaille avec la start-up Volterio afin de 'révolutionner la recharge des véhicules électriques.'



CES développe un robot intelligent afin de 'rendre la recharge d'électricité beaucoup plus facile et plus pratique à l'avenir'.



À cette fin, CES et Volterio ont officiellement conclu un partenariat : il prévoit que Volterio développe les premiers systèmes d'ici la mi-2022 avant une production en série prévue pour 2024.



La solution de charge entièrement automatique comprend deux composants : une unité dans le soubassement du véhicule et une autre sur le sol du garage.



Dès que la voiture est garée, les deux composants se connectent automatiquement via un système intelligent, permettant une charge automatisée.