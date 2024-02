Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Continental: vers la suppression de 1750 postes dans la R&D information fournie par Cercle Finance • 14/02/2024 à 14:21









(CercleFinance.com) - Continental a annoncé mercredi prévoir la suppression de quelque 1750 postes dans ses activités de recherche et développement (R&D) consacrées à l'automobile dans une logique de réduction de ses coûts.



Ces mesures, qui doivent être mises en oeuvre d'ici à la fin 2025, visent à consolider le nombre d'unités dédiées à la recherche, actuellement au nombre de 82, via une meilleure utilisation des ressources et la mise en place de synergies.



Sur les 1750 suppressions de postes envisagées au niveau mondial, environ 380 doivent concerner sa filiale de logiciels de mobilité Elektrobit, précise l'entreprise.



Dans un communiqué, Conti précise que ces initiatives s'inscrivent dans le cadre du plan stratégique 'Lead - Focus - Perform' qui avait été présenté lors de la journée d'investisseurs de décembre dernier.



Ce programme vise notamment à ramener la part des dépenses en R&D à moins de 10% du chiffre d'affaires à moyen terme, contre environ 12% l'an dernier.



Au mois de novembre, l'équipementier automobile allemand avait déjà annoncé son intention de réduire ses équipes administratives d'environ 5400 postes afin d'alléger ses coûts annuels de l'ordre de 400 millions d'euros à horizon 2025.



A la Bourse de Francfort, l'action Continental grignotait à peine 0,1% mercredi suite à ces annonces.



Selon son dernier rapport annuel, le groupe emploie pas loin de 200.000 personnes dans une cinquantaine de pays.





