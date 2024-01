Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Continental: vers des usines plus durables chez ContiTech information fournie par Cercle Finance • 05/01/2024 à 14:43









(CercleFinance.com) - Continental fait savoir que conformément à ses ambitions en matière de développement, sa division ContiTech avait pris des mesures concrètes pour transformer ses installations de production en usines durables.



Ainsi, ContiTech a récemment installé un nouveau système photovoltaïque à Timișoara, en Roumanie. D'autres sites devraient suivre dans les mois à venir. En outre, ContiTech a choisi trois sites de production dans le monde comme projets pilotes afin de trouver la meilleure approche pour des opérations neutres en carbone.



' Chacune de nos installations de production est confrontée à ses propres défis spécifiques pour atteindre des opérations vertes d'ici 2040 au plus tard ', a déclaré Claus-Peter Spille, vice-président principal des opérations chez ContiTech.



'Grâce aux projets pilotes, nous fournissons à nos sites des conseils complets sur la manière de mettre en oeuvre une gestion environnementale opérationnelle systématique sur leur site', a-t-il ajouté.





