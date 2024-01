Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Continental: va construire une nouvelle usine au Mexique information fournie par Cercle Finance • 26/01/2024 à 14:25









(CercleFinance.com) - Continental annonce la construction d'une nouvelle usine de tuyaux hydrauliques à usage industriel, au Mexique, dans l'État d'Aguascalientes.



L'investissement prévu est d'environ 90 millions de dollars et constituera l'un des plus gros investissements de la division ContiTech du groupe en 2024.



Selon Continental, cette nouvelle installation lui permettra de compléter et augmenter ses capacités de fabrication dans la région et générera plus de 200 emplois dans un premier temps.



Avec une superficie totale de plus de 85 000 m2, il s'agira du plus grand site de ContiTech au Mexique, représentant environ la taille de 12 terrains de football.



La construction de l'usine devrait commencer au second semestre de cette année, avec une mise en service attendue au second semestre 2025.





