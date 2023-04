Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Continental: un système détecte les enfants oubliés à bord information fournie par Cercle Finance • 12/04/2023 à 15:05









(CercleFinance.com) - Continental annonce avoir élargi son système d'accès numérique 'CoSmA' avec une fonction de détection de présence d'enfant (CPD - child presence detection) au sein des véhicules.



La société rappelle en effet que lorsque les températures extérieures atteignent 30 degrés, les températures à l'intérieur de la voiture peuvent atteindre 45 degrés en une demi-heure, ce qui peut mettre la vie des jeunes enfants en danger, selon les recherches de l'Université de Géorgie.



D'ailleurs, près de 40 enfants aux États-Unis meurent chaque année de coups de chaleur dans la voiture, selon le Conseil de sécurité nationale.



' Nous avons été les premiers à commercialiser l'ultra large bande pour l'accès numérique des véhicules. Nous utilisons maintenant cette technologie pour sauver des vies en détectant les enfants abandonnés dans un véhicule', déclare Jean-François Tarabbia, responsable du domaine d'activité Architecture et réseau chez Continental.



Détectant la respiration et les micromouvements du corps, le système peut classer les passagers en nourrissons, enfants ou adultes. Si des enfants sont laissés dans la voiture, le système peut alors envoyer une alerte sonore, visuelle ou une vibration sur le téléphone du conducteur pour le prévenir.



Le CPD va permettre aux constructeurs automobiles d'atteindre les futurs objectifs de sécurité de l'Euro NCAP et des réglementations américaines pour 2025.





