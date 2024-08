Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Continental: un projet de scission envisagé information fournie par Cercle Finance • 05/08/2024 à 15:37









(CercleFinance.com) - Continental ne cède que 1% dans un contexte bien plus déprimé à Francfort (-3% sur le DAX) alors que le directoire a indiqué qu'il procédera à une nouvelle évaluation détaillée d'une scission et d'une introduction en Bourse de sa division automobile.



Des préparatifs pour une scission sont déjà en cours et une décision à ce sujet doit être prise par le directoire au quatrième trimestre 2024. Si elle était approuvée par l'assemblée générale de 2025, la scission aurait lieu d'ici la fin de l'année 2025.



'L'objectif d'avoir deux sociétés indépendantes est d'exploiter tout le potentiel de valeur de Continental', explique le groupe allemand, qui dans cette configuration, conserverait donc sous son égide les divisions rentables pneus et ContiTech.





Valeurs associées CONTINENTAL 53,48 EUR XETRA -0,63%