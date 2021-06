Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Continental : un nouveau site de pointe construit au Texas Cercle Finance • 18/06/2021 à 12:43









(CercleFinance.com) - Continental a annoncé vendredi le lancement de la construction au Texas d'un nouveau site entièrement dédié aux systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). Cette nouvelle installation, basée à New Braunfels, est destinée à la fabrication de composants pour la conduite assistée et automatisée devant permettre, in fine, la disparition de tout accident de voiture. Le site représente un investissement de l'ordre de 100 millions d'euros (environ 110 millions de dollars), précise l'équipementier automobile allemand, qui prévoit la création de 580 postes en quatre ans. La construction de ce bâtiment qui s'étendra sur une superficie de près de 20.000 m2 a d'ores et déjà commencé, avec l'objectif d'un démarrage des activités avant la fin 2022.

