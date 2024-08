Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Continental: titre en forte hausse, l'avis d'un broker information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 17:26









(CercleFinance.com) - Continentalgagne plus de 7% à Francfort, alors que Stifel maintient sa note d'achat sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 85 euros.



Le chiffre d'affaires du groupe au 2e trimestre est ressorti à 10 MdsE, soit 3,4% sous le consensus VisibleAlpha, tandis que l'EBIT ajusté de 704 ME est tout à fait conforme aux attentes de Stifel, et en avance d'environ 2,6% par rapport au consensus.



Continental a procédé à un certain nombre d'ajustements de perspectives pour l'exercice 24.



Le chiffre d'affaires du Groupe est désormais attendu entre 40 et 42,5 MdsE (vs entre 41 et 44 MdsE précédemment), avec un CA dans l'Automobile attendu entre 19,5 et 21 MdsE (vs 20 à 22 MdsE) et l'activité Pneus entre 13,5 à 14,5 MdsE (au lieu de 14 à 15 MdsE).





