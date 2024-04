Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Continental: sponsor officiel du Giro d'Italia information fournie par Cercle Finance • 29/04/2024 à 11:26









(CercleFinance.com) - Continental continue d'étendre ses activités de sponsoring dans le domaine des courses cyclistes en devenant l'un des cinq sponsors principaux et partenaire pneumatique officiel du Giro d'Italia de cette année.



'Le Tour de France et le Giro d'Italia sont, avec la Vuelta a España (tour d'Espagne), parmi les courses cyclistes sur route les plus importantes et les plus riches en traditions au monde', déclare Giorgio Cattaneo, responsable des relations publiques et de la communication de Continental Italia.



'En tant que l'un des principaux sponsors et équipementiers des véhicules d'assistance équipés de notre pneu AllSeasonContact 2, nous allons générer un niveau élevé d'attention médiatique pour la marque Continental dans le monde entier pendant plusieurs semaines dans une arène sportive chargée d'émotion.'





