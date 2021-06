Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Continental : soutenu par des propos de broker Cercle Finance • 07/06/2021 à 16:17









(CercleFinance.com) - Continental avance de 3% à Francfort, sur fond de propos positifs d'UBS qui réitère sa recommandation 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 154 à 160 euros sur le titre de l'équipementier automobile allemand. 'Nous réaffirmons notre vision positive, principalement en raison de la forte dynamique des bénéfices à venir', affirme dans sa note de recherche le broker, qui voit donc 'la dynamique se situer à un point d'inflexion'.

Valeurs associées CONTINENTAL XETRA +1.99%