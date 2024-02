Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Continental: s'apprête à céder le finlandais Tikka Spikes Oy information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 15:01









(CercleFinance.com) - Continental a annoncé la cession de l'expert finlandais des crampons, Tikka Spikes Oy, dans le cadre d'un rachat par la direction.



En effet, des membres de l'équipe de direction actuelle de Tikka, dirigés par Juha Rautiainen, acquerront toutes les actions de Tikka Spikes Oy par le biais de leur nouvelle société, Tikka Industrial Oy.



La date cible de réalisation est le 1er mars 2024.



Tous les employés de Tikka Spikes seront repris par les nouveaux propriétaires. Il a été convenu que les partenariats d'approvisionnement, de développement et de test avec Continental seront maintenus.



Les deux parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d'achat.





