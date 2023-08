Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Continental: retour aux bénéfices sur le 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/08/2023 à 09:30









(CercleFinance.com) - Continental publie d'un résultat net de 209 millions d'euros pour le deuxième trimestre, contre une perte de 251 millions un an auparavant, avec une marge d'EBIT ajustée améliorée de 0,5 point à 4,8% pour un chiffre d'affaires accru de 10,4% à 10,4 milliards.



'Malgré des conditions de marché difficiles, notre secteur pneus a de nouveau terminé le trimestre sur de bons résultats', pointe le CEO Nikolai Setzer. 'La performance de ContiTech est restée solide, mais les résultats dans l'automobile ont été inférieurs aux attentes'.



'Grâce à notre partenariat avec Aurora, nous avons généré d'importantes prises de commandes et franchi une étape technologique majeure dans la mobilité autonome', souligne par ailleurs le numéro un du groupe allemand.



En raison de la baisse des marchés du remplacement de pneus, Continental réduit sa prévision 2023 de ventes dans le secteur pneus à environ 14 à 15 milliards d'euros, ainsi que celle de son chiffre d'affaires global à environ 41,5-44,5 milliards.





Valeurs associées CONTINENTAL XETRA +1.46%