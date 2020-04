CONTINENTAL retire ses objectifs 2020

(AOF) - Compte tenu de l'impact de la crise du Covid-19, Continental a retiré ses guidances 2020. Jusque-là, l'équipementier automobile allemand tablait sur des ventes consolidées comprises entre 42,5 et 44,5 milliards d'euros et une marge d'Ebit ajusté comprise entre 5,5% et 6,5%. « Nous préservons nos liquidités en réduisant considérablement nos coûts et en maintenant ainsi notre capacité à fonctionner efficacement », a commenté Dr Elmar Degenhart, le directeur général de Continental.

