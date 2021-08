Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Continental : résultat net positif de 545ME au 2ème trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/08/2021 à 10:08









(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'est élevé à 9,9 milliards d'euros au deuxième trimestre 2021 (6,6 milliards d'euros au 2ème trimestre 2020, +49,7%). Avant changements de périmètre et effets de change, le chiffre d'affaires a progressé de 55,3%. l'EBIT ajusté a augmenté à 711 millions d'euros (-635 millions au 2ème trimestre 2020, en hausse de 1,3 milliard d'euros). Le résultat net s'élève à 545 millions d'euros contre -741 millions d'euros au 2ème trimestre 2020. Continental table sur un chiffre d'affaires consolidé d'environ 33,5 à 34,5 milliards d'euros (contre 32,5 à 34,5 milliards d'euros auparavant) et une marge EBIT ajustée d'environ 6,5 à 7,0 % (contre 6 à 7 auparavant). ' Pour l'ensemble de l'année, cependant, nous prévoyons de maintenir un ratio d'investissement de 7 % ', a déclaré Wolfgang Schäfer, directeur financier de Continental. Au deuxième trimestre, le ratio d'investissement s'est élevé à 4,6%.

