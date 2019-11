Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Continental : repli du titre après les chiffres trimestriels Cercle Finance • 12/11/2019 à 11:35









(CercleFinance.com) - Le fabricant allemand de pièces automobiles Continental a déclaré qu'il avait enregistré une solide performance opérationnelle au troisième trimestre 2019, malgré la baisse continue des marchés. Le chiffre d'affaires du troisième trimestre du groupe basé à Hanovre a progressé de près de 3% à 11,1 milliards d'euros, contre 10,8 milliards d'euros pour la même période de l'année précédente. Après ajustement pour tenir compte des variations du périmètre de consolidation et des taux de change, les ventes ont diminué de 0,3%. En comparaison, la production mondiale de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers a diminué d'environ 3% au cours de la même période, a noté le groupe. Continental a enregistré une perte nette de 1,99 milliard d'euros pour le trimestre, après un bénéfice de 626 millions d'euros pour la période correspondante de l'exercice précédent, en raison de la dépréciation d'actifs incorporels et des provisions déjà annoncées en octobre à la suite de son programme structurel en cours. Pour l'avenir, la société a indiqué qu'elle s'attendait à une 'tendance latérale' de la production automobile au mieux en 2020. Après ces chiffres sans surprise, le titre est en baisse de 1,5% à Francfort ce matin.

Valeurs associées CONTINENTAL XETRA -1.33%