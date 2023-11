Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Continental: renoue avec les bénéfices au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 10:41









(CercleFinance.com) - Continental annonce que ses ventes se sont chiffrées à 10 240 ME au 3e trimestre, un chiffre en recul de 1,5% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le même temps, l'EBITDA affiche un repli de 7,3%, à 1000 ME et un EBIT ajusté de 637 ME en hausse de 7,1%.



L'équipementier automobile allemand publie un bénéfice net part du groupe de 298 ME (légèrement inférieur aux attentes), loin de la perte de 210 ME enregistrée douze mois plus tôt. Le BPA ressort ainsi à 1,49 euro, contre -1,05 euro un an plus tôt.



Continental indique avoir ajusté ses perspectives de ventes dans la division automobile, principalement en raison des effets de change négatifs persistants, avec des ventes attendues entre 20 et 21 milliards d'euros (auparavant : 20,5 à 21,5 milliards d'euros) et des ventes consolidées d'environ 41 à 43 milliards d'euros (auparavant : 41,5 à 44,5 milliards d'euros).



En revanche, pour la division pneumatiques, Continental s'attend désormais à une marge EBIT ajustée d'environ 12,5 à 13,5% contre 12 à 13% précédemment.





Valeurs associées CONTINENTAL XETRA +2.72%