Continental : renoue avec les bénéfices au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Continental publie aujourd'hui un chiffre d'affaires de 8 MdsE au titre du 3e trimestre, soit un recul de 7,4% par rapport à la même période un an plus tôt.

En revanche, l'EBITDA ressort en hausse de 61,2%, à 975,2 ME, et l'EBIT (418,5 ME) renoue avec le positif , après s'être établi à -673,6 ME un an plus tôt. En ajusté, l'EBIT se chiffre à 419 ME, contre 727,3 ME un an plus tôt.

Enfin, après une perte de 719,3 ME enregistrée au 3e trimestre 2020, le bénéfice net trimestriel attribuable aux actionnaires ressort à 309,1 ME au 3e trimestre 2021. Le BPA trimestriel se chiffre ainsi à 1,55 euro.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires de Continental ressort en hausse de 9,8%, à près de 25 MdsE, par rapport à la même période douze mois plus tôt. L'EBITDA a pratiquement doublé (+94,6%) dans le même temps, pour atteindre 3,22 MdsE. L'EBIT sur neuf mois est passé de -779,6 ME en 2020 à 1553 ME en 2021 et l'EBIT ajusté est passé de 721,1 ME à 1676 ME.

Enfin, Continental renoue avec les bénéfices sur 9 mois avec un bénéfice net attribuable aux actionnaires de 1302 ME, effaçant la perte de 1168 ME enregistrée un an plus tôt. Le BPA sur 9 mois ressort ainsi à 6,51 euros.

Pour 2021, Continental estime que ses ventes consolidées devraient être comprises entre 32,5 et 33,5 MdsE.