Continental : réduction de la proposition de dividende

(CercleFinance.com) - Continental indique réduire sa proposition de dividende au titre de l'exercice 2019 à trois euros par action, soit un montant global à distribuer de 600 millions d'euros, au lieu de quatre euros par action comme prévu initialement. L'équipementier automobile allemand explique que cette nouvelle proposition, qui implique une baisse de 37% par rapport au dividende versé au titre de 2018, est destinée à protéger ses ressources face à l'incertitude économique en cours.

Valeurs associées CONTINENTAL XETRA +3.63%