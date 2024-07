Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Continental: propose des ressorts pneumatiques plus durables information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 12:27









(CercleFinance.com) - Continental annonce avoir amélioré les ressorts pneumatiques destinés aux véhicules commerciaux via l'utilisation d'un composé en caoutchouc naturel amélioré avec du caoutchouc EPDM, réduisant l'empreinte carbone de plus de 50 %.



Baptisé Tough RuNR, ce nouveau produit résiste à des conditions climatiques extrêmes de chaleur et de froid.



Cette solution sera présentée à l'occasion du salon IAA Transportation 2024 à Hanovre en septembre.



'Tough RuNR combine excellence dynamique et propriétés protectrices, résistant mieux aux conditions environnementales difficiles', assure Continental.





