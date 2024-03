Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Continental:plébiscité pour équiper les voitures électriques information fournie par Cercle Finance • 05/03/2024 à 16:30









(CercleFinance.com) - Continental fait savoir qu'en 2023, ses pneus ont été plébiscités par les fabricants de véhicules électriques : le manufacturier indique ainsi avoir fourni ses gommes aux dix plus grands fabricants mondiaux de véhicules entièrement électriques en 2023, contre neuf en 2022.



Dans la région Asie-Pacifique (APAC), Contintenal fournit pour la première fois des pneus d'origine aux cinq plus grands fabricants de véhicules électriques.



En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique (EMEA) ainsi qu'en Amérique du Nord, du Sud et centrale (Amériques), l'entreprise a pu défendre sa position forte : les cinq plus gros fabricants continuent de faire confiance aux pneus Continental.



Continental met en avant ses pneus 'à faible résistance au roulement' permettant une plus grand autonomie et au roulement plus silencieux permettant un confort de conduite élevé.





