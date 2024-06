Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Continental: partenariat avec Samsara information fournie par Cercle Finance • 26/06/2024 à 16:17









(CercleFinance.com) - Continental a annoncé mercredi avoir conclu un partenariat avec l'américain Samsara, un spécialiste de l'Internet des objets (IoT) portant sur la gestion de flotte des semi-remorques.



Les deux groupes expliquent qu'ils comptent utiliser les données tirées des capteurs installés dans les pneumatiques de Conti, comme la pression et le kilométrage.



L'objectif de l'accord consiste à améliorer la sécurité des véhicules, de limiter les intervalles de maintenance, de gérer les plannings et d'améliorer la visibilité.





Valeurs associées CONTINENTAL 53,36 EUR XETRA -1,55%