Continental: Olaf Shick nommé devenir directeur financier

(CercleFinance.com) - Continental a annoncé jeudi la nomination d'Olaf Schick, un cadre dirigeant de 52 ans, au poste de directeur financier, avec prise d'effet au 1er juillet.



En plus de prendre en charge les finances et le contrôle de gestion, Olaf Schick conservera ses responsabilités actuelles en matière juridique, mais aussi au niveau de la propriété intellectuelle, de la conformité, de l'audit interne, de la gestion de la qualité et du contrôle du risque.



Nikolai Setzer, le directeur général de l'équipementier automobile allemand, reprendra pour sa part les métiers liés aux technologies de l'information (IT), qui était jusqu'ici rattachés à la direction financière.



Olaf Schick succédera à Katja Garcia Vila, elle aussi âgée de 52 ans, dont le contrat doit arriver à expiration à la fin de l'année.





