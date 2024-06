Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Continental: nouvelle directrice durabilité chez ContiTech information fournie par Cercle Finance • 03/06/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - Continental annonce la nomination de Anne Windberg Baarup à la tête du département de durabilité de ContiTech.



Elle apporte huit ans d'expérience chez Continental, avec une expertise dans les matériaux, les RH et le développement organisationnel.



Son rôle consistera à orienter stratégiquement et à gérer les activités de durabilité à l'échelle mondiale pour le secteur industriel de l'entreprise.



La stratégie de durabilité de ContiTech visa à atteindre 35 % de matériaux durables dans leurs produits d'ici 2030 et à fabriquer tous leurs produits à partir de matériaux entièrement durables d'ici 2050.





Valeurs associées CONTINENTAL 62.32 EUR XETRA +0.13%