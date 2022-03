Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Continental: nouvelle directrice des relations investisseurs information fournie par Cercle Finance • 04/03/2022 à 16:17









(CercleFinance.com) - Continental annonce la nomination de Anna Fischer en tant que directrice des relations avec les investisseurs à compter du 1er avril. Elle succédera à Bernard Wang qui occupait le poste depuis 2019 et qui quittera l'entreprise fin mars 2022 pour des raisons personnelles.



Née en Roumanie il y a 43 printemps, Anna Fisher a intégré Continental dès la fin de ses études, en 2004. Depuis cette date, elle a occupé divers postes de direction au sein de l'entreprise, dans les domaines de la comptabilité, de la trésorerie, des finances et du contrôle de gestion.





