Continental: les résultats préliminaires bien accueillis

(CercleFinance.com) - Continental a fait état mercredi de résultats préliminaires jugés positifs au titre du deuxième trimestre, car bien supérieurs aux attentes, ce qui faisait monter son cours de Bourse à Francfort.



Selon ces chiffres provisoires, son chiffre d'affaires consolidé sur le trimestre a été d'environ 9,4 milliards d'euros, dépassant les attentes moyennes du marché qui visait 9,2 milliards d'euros.



L'équipementier automobile a par ailleurs déclaré s'attendre à dégager une marge d'exploitation ajustée de 4,4% sur le trimestre écoulé, alors que le consensus visait 4,2%.



Le groupe allemand a également confirmé ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice. Ses résultats détaillés de deuxième trimestre seront publiés le 9 août.



Suite à ces annonces, l'action 'Conti' affichait une hausse de 2,1% à la Bourse de Francfort, où elle signait la troisième plus forte progression de l'indice DAX.





