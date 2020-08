Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Continental : le marché surperformé au deuxième trimestre Cercle Finance • 05/08/2020 à 11:15









(CercleFinance.com) - L'action Continental s'inscrit en hausse de 2% mercredi à la Bourse de Francfort, l'équipementier automobile ayant annoncé avoir surperformé ses marchés au cours d'un deuxième trimestre qualifié d''historiquement faible'. Le groupe allemand révèle que son chiffre d'affaires a chuté de 41% à 6,6 milliards d'euros sur le trimestre écoulé, contre 11,3 milliards un an plus tôt. Conti fait néanmoins remarquer que ce repli s'avère moins prononcé que celui du marché automobile dans son ensemble, dont la production mondiale a baissé d'environ 45% au deuxième trimestre. Le groupe de Hanovre précise avoir essuyé une perte nette de 741 millions d'euros sur le trimestre, contre un bénéfice net de 485 millions d'euros sur la même période de 2019. S'il se refuse à communiquer des objectifs précis pour 2020, l'équipementier dit s'attendre à ce que ses ventes et son résultat opérationnel ajusté (Ebit) annuels soient 'significativement' inférieurs à ses performances de 2019.

Valeurs associées CONTINENTAL XETRA +1.92%