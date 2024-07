Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Continental: le marché salue le discours positif dans l'auto information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 11:12









(CercleFinance.com) - L'action Continental grimpe de 9% jeudi matin à la Bourse de Francfort, les investisseurs saluant la tenue d'un discours favorable dans l'automobile hier lors d'une réunion avec les analystes.



A l'occasion d'une conférence téléphonique organisée mercredi soir à l'occasion de la fin du deuxième trimestre, l'équipementier allemand a livré, d'après les professionnels, des commentaires à la tonalité optimiste.



'Alors que la plupart des investisseurs craignaient un nouvel avertissement de la part du groupe après son mauvais début d'année et dans un contexte sectoriel toujours difficile dans l'automobile, c'est finalement un message étonnamment bien plus positif qui a été tenu hier concernant l'activité automobile', résument les analystes d'Oddo BHF.



Les équipes de la banque privée expliquent que Conti a surpris très favorablement dans l'automobile en indiquant être en mesure de se rapprocher de l'équilibre opérationnel sur l'ensemble du premier semestre, là où la communauté financière avait compris qu'il s'agissait seulement d'un objectif libellé pour le deuxième trimestre.



'Nous avons l'impression que Continental a réalisé au deuxième trimestre des progrès importants quant au contrôle de ses prix dans l'automobile', expliquent les analystes de Stifel.



Ceux-ci disent désormais tabler sur un résultat opérationnel (Ebit) ajusté de 174 millions d'euros pour la division automobile au titre du deuxième trimestre, alors que le consensus ne table actuellement que sur 16 millions.



'Si la communication d'hier constitue indéniablement une bonne surprise, elle interroge néanmoins sur le manque de visibilité et la volatilité des résultats de l'équipementier', tempère-t-on toutefois chez Oddo, qui maintient ainsi son opinion 'sous-performance' sur le titre.



Même point de vue chez Deutsche Bank qui est d'avis que 'si les marges dans l'automobile ont évolué favorablement au deuxième trimestre, ce n'est pas le cas sur l'ensemble du premier semestre, ce qui signifie que les objectifs de la division pour l'exercice 2024 sont encore trop ambitieux'.



Avec des gains de l'ordre de 9%, l'action Continental signait malgré tout, et de loin, la plus forte hausse de l'indice DAX jeudi matin à la Bourse de Francfort.



Continental a prévu de publier ses résultats de deuxième trimestre le 7 août prochain.





Valeurs associées CONTINENTAL 58,14 EUR XETRA +7,87%