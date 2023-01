Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Continental: le flux de trésorerie sur 2022 déçoit information fournie par Cercle Finance • 18/01/2023 à 12:16









(CercleFinance.com) - Continental a publié mercredi dans le cadre de ses résultats préliminaires annuels un niveau de flux de trésorerie disponible très inférieur aux attentes.



L'équipementier automobile allemand estime avoir dégagé un flux de trésorerie ajusté de l'ordre de 1,6 milliard d'euros sur le quatrième trimestre, soit un total de quelque 200 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice.



A titre de comparaison, le groupe s'était donné comme objectif la réalisation d'un flux de trésorerie de 600 à 800 millions d'euros au cours de l'année écoulée.



Le consensus tablait, lui, sur un chiffre de 550 millions d'euros.



Le chiffre d'affaires consolidé devrait se situer, pour sa part, autour de 10,3 milliards d'euros, soit 39,4 milliards sur l'ensemble de l'exercice, conformément à l'objectif de Conti qui visait entre 38,3 et 40,1 milliards.



La marge opérationnelle ajustée (Ebit) est attendue à un niveau proche de 4,8% sur le dernier trimestre, soit 5% pour l'ensemble de 2022 et un objectif qui allait de 4,7% à 5,7%.



En Bourse, l'action Continental chutait de 3,7% mercredi en fin de matinée, signant la plus forte baisses des 40 valeurs composant l'indice DAX.





Valeurs associées CONTINENTAL XETRA -4.48%