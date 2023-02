Continental: lance son plus gros pneu de tracteur à ce jour information fournie par Cercle Finance • 20/02/2023 à 12:03

(CercleFinance.com) - Continental annonce le lancement de son plus gros pneu de tracteur à ce jour, le VF TractorMaster en taille VF900/60R42. Avec un diamètre de 2 147 millimètres, le pneu est plus grand qu'un cadre de porte et pèse 450 kilogrammes avec un indice de charge de 189 (10 300 kilogrammes).



Continental a développé la taille des pneus spécifiquement pour pouvoir supporter le poids des machines agricoles de plus de 300 chevaux.



Cette nouvelle taille de pneu répond à la tendance de l'industrie, assure Continental, la pression pour transporter des charges de plus en plus importantes en un temps plus court signifiant que la demande de machines agricoles puissantes augmente.



'La tendance vers les grandes machines est sous-tendue par l'objectif principal de travailler encore plus efficacement et de manière plus rentable', résume Benjamin Hübner, Product Line Manager pour les pneus agricoles chez Continental.