Continental: lance l'affichage tête haute dans les tramways

(CercleFinance.com) - Continental annonce avoir développé un affichage tête haute (HUD) dédié aux tramways. Cette solution vise à rendre le trafic intra-urbain plus sûr en garantissant que les conducteurs de tramway puissent concentrer toute leur attention sur la route.



Continental souligne que les tramways circulent principalement dans le trafic dense et souvent difficile du centre-ville, avec vélo et scooters électriques sans oublier le fait que de nombreux usagers de la route se laissent distraire par leur téléphone portable.



Mandaté par un constructeur de véhicules ferroviaires, Continental Engineering Services amène actuellement l'affichage innovant à maturité de production. Il sera initialement utilisé en Europe à partir du milieu de cette année.



'Avec le développement d'un affichage tête haute pour les tramways, nous franchissons une étape majeure vers une plus grande sécurité dans le transport ferroviaire urbain', explique le Dr Christoph Falk-Gierlinger, directeur général de CES.





