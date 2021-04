Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Continental : l'UE autorise l'acquisition d'activités d'OSRAM Cercle Finance • 07/04/2021 à 16:27









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé l'acquisition de l'activité 'unités de contrôle de l'éclairage' d'OSRAM Continental par Continental, toutes deux établies en Allemagne. L'activité 'unités de contrôle de l'éclairage' d'OSRAM Continental fabrique et fournit des unités de contrôle de l'éclairage utilisées pour commander les systèmes d'éclairage automobile. La Commission a conclu que le projet d'acquisition ne soulèverait aucun problème de concurrence étant donné l'absence de chevauchements entre les activités des entreprises.

Valeurs associées CONTINENTAL XETRA -0.23%