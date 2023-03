Continental: l'app 'TireTech' déclinée pour bus et camions information fournie par Cercle Finance • 07/03/2023 à 10:36

(CercleFinance.com) - Continental fait savoir que son application TireTech, jusqu'alors développée pour les usagers de pneumatiques agricoles, est désormais également déclinée pour les pneus de camions et de bus.



Cette application - téléchargeable gratuitement sur iOS et Android - constitue un outil de conseil technique développé pour les concessionnaires, les gestionnaires de flotte et les techniciens, souligne Continental.



TireTech propose ainsi 'un accès rapide et facile aux informations à jour sur les pneus et l'entretien de la gamme complète de pneus Continental pour véhicules agricoles et utilitaires'. L'appli intègre de plus un calculateur de charge de pression pour déterminer les bonnes pressions de pneus



'Avec l'application Continental TireTech, nous continuons à numériser les services d'entretien des pneus', déclare Catherine Loss, responsable des services techniques à la clientèle EMEA chez Continental. 'Notre équipe de service technique est ravie d'étendre les fonctionnalités de cette application, en complément de notre offre client existante.'