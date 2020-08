Continental : Invest Securities remonte son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Invest Securities estime que cette publication définitive S1 et T2 2020 est globalement sans surprise avec un EBITA T2 tombé dans le rouge à -634 ME, un RNpg de -741,1 ME et un FCF de -1,7 MdE.

' Le rebond au S2 n'est pas contesté mais le groupe se refuse à reprendre ses guidances 2020. Il montre qu'il s'ajuste à la crise avec détermination comme le montre l'évolution de la marge ' décrémentale ' au cours du S1 ' indique le bureau d'analyses.

' Nous durcissons nos anticipations de CA et nos BNA sont abaissés de -19%/+15%/-6% pour tenir compte du message très prudent sur les marchés Auto et Pneu à court et moyen terme ' rajoute Invest Securities

L'analyste remonte néanmoins son objectif de cours à 99E contre 91E précédemment et renouvelle son opinion à l'achat.