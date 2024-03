Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Continental: inaugure une installation en Caroline du Sud information fournie par Cercle Finance • 22/03/2024 à 12:10









(CercleFinance.com) - Continental Tire the Americas (Continental) a officiellement inauguré aujourd'hui une nouvelle installation conçue de manière durable à Fort Mill, en Caroline du Sud.



Le bâtiment ultramoderne de 90 000 pieds carrés (plus de 8300 m2), situé dans le nord du comté de Lancaster, peut accueillir 350 employés et est conçu et construit pour un potentiel d'expansion futur.



' Qui aurait imaginé, lorsque nous avons déménagé dans En Caroline du Sud en 2009, que nous aurions investi plus de 800 millions de dollars dans nos installations à travers l'État', a commenté Jochen Etzel, directeur général de Continental Tire pour les Amériques.



'Les Etats Unis sont un marché de croissance stratégique pour Continental et en particulier pour notre activité Pneus', a-t-il ajouté.



À l'extérieur, l'aire de stationnement comprend 10 bornes de recharge pour véhicules électriques ou motos. Au total, 840 panneaux solaires sont situés sur le toit et dans le parking contribuant à compenser jusqu'à 25 % de la consommation énergétique totale du bâtiment.





Valeurs associées CONTINENTAL XETRA -1.05%