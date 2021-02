Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Continental : hausse du titre, un analyste passe à l'achat Cercle Finance • 04/02/2021 à 15:01









(CercleFinance.com) - Les actions de Continental sont en hausse de 1,5%, alors que la BofA a relevé son conseil sur le fabricant allemand de pièces automobiles de neutre à achat. Les analystes de la BofA indiquent dans une note que les résultats du quatrième trimestre pourraient 'surprendre positivement' puisque la production automobile est restée forte à la fin de l'année dernière, tant en Allemagne qu'en Europe. 'Nous nous attendons à ce que Continental continue à ' dépasser ' ses prévisions après l'année 2020', indique l'analyste. BofA - qui a relevé son objectif de cours de 126 euros à 150 euros - s'attend à un retour aux niveaux de la marge d'EBIT et du cours de l'action d'avant la crise.

Valeurs associées CONTINENTAL XETRA +1.85%