Continental: hausse des ventes de 8.1% au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/04/2022 à 12:14

(CercleFinance.com) - Sur la base de données préliminaires, Continental annonce que ses ventes nettes consolidées ont atteint 9,3 MdsE au 1er trimestre 2022, contre 8,6 MdsE au 1er trimestre 2021, soit une hausse de 8.1%.



L'activité a été portée le dynamisme des principaux secteurs d'activité, aussi bien le pôle Automotive (4,2 MdsE contre 4,1 MdsE un an plus tôt), que le pôle Pneus (3,3 MdsE vs 2,7 MdsE) ou ContiTech (1,6 MdE vs 1,5 MdE).



Par conséquent, Continental ajuste ses prévisions financières pour l'exercice 2022. Les ventes consolidées sont désormais attendues entre 38,3 et 40,1 MdsE, contre 38 à 40 MdsE précédemment.



Les ventes du secteur Automotive sont toutefois révisées à la baisse, attendues entre 17,8 et 18,8 MdsE, au lieu de la précédente estimation de 18 à 19 MdsE.



En revanche, les ventes du pôle Pneus (Tires) sont attendues dans une fourchette de 13,8 à 14,2 MdsE, contre 13,3 à 13,8 MdsE auparavant.

Enfin, les ventes du pôle ContiTech devraient ressortir entre 6,3 et 6,5 MdsE selon la nouvelle estimation, contre 6 à 6,3 MdsE dans la précédente analyse.



Continental précise enfin que la situation géopolitique, notamment en Europe de l'est, est incertaine et susceptible d'affecter la production, les chaînes d'approvisionnement ainsi que la demande.