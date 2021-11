Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Continental : gagne près de 3%, un broker relève sa cible information fournie par Cercle Finance • 12/11/2021 à 17:11









(CercleFinance.com) - Continental gagne près de 3% à Francfort, profitant d'une analyse de Invest Securities qui maintient son opinion 'achat' sur le titre avec un objectif de cours progressant légèrement de 114 à 118 euros, soit un potentiel de +14%, notant que le titre affiche une performance relative depuis le début de l'année toujours décevante. 'Le contexte sectoriel (production automobile) reste négatif en variations annuelles au quatrième trimestre et, dans une moindre mesure, au premier semestre 2022, mais le second semestre pourrait surprendre favorablement', juge l'analyste. Le bureau d'études note que la publication définitive pour le troisième trimestre du 10 novembre n'a rien apporté de nouveau sauf la réduction du taux d'IS qui sera finalement de 23% (contre 27%) en 2021. Ses BNA 2021/22/23 sont de ce fait revus de +5% environ.

Valeurs associées CONTINENTAL XETRA +2.70%