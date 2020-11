Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Continental : gagne 3%, un analyste relève son conseil Cercle Finance • 16/11/2020 à 17:40









(CercleFinance.com) - Le titre gagne plus de 3% à la Bourse de Francfort profitant de l'analyse positive de Barclays. Le bureau d'études a relevé sa recommandation à 'pondérer en ligne'. Selon Barclays, les résultats du troisième trimestre de Continental montrent que la société profite 'd'une relance de son activité'. ' Grâce à la reprise des volumes et à la discipline des coûts à tous les niveaux, une performance plus faible des technologies automobiles (AT) (...) a été plus que compensée par un retour impressionnant du niveau de marge dans le caoutchouc (...), un niveau qui n'a pas été vu depuis fin 2017 ', ont déclaré les analystes de Barclays.

Valeurs associées CONTINENTAL XETRA +3.56%