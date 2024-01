Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Continental: étape clé dans la vente de camions autonomes information fournie par Cercle Finance • 05/01/2024 à 14:55









(CercleFinance.com) - Continental annonce avoir franchi une étape clé développement avec Aurora Innovation afin de développement la commercialisation des camions autonomes à grande échelle.



Les sociétés ont ainsi finalisé la conception et l'architecture du futur système conduite autonome de niveau 4 de la SAE (Society of Automotive Engineers) - dont Continental prévoit de démarrer la production en 2027.



La conception matérielle finalisée vient moins plus d'un an après que les entreprises ont conclu un premier partenariat dans l'industrie visant la fabrication en grande série de systèmes de camionnage autonomes.





Valeurs associées CONTINENTAL XETRA -0.94%