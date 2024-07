Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Continental: équipera la série Vitara S-Cross de Suzuki information fournie par Cercle Finance • 04/07/2024 à 12:00









(CercleFinance.com) - Continental fait savoir que Suzuki Motor Corporation a choisi les pneus EcoContact 6 pour équiper sa nouvelle série Vitara S-Cross.



Ces pneus de 17 pouces, présentés comme économes en énergie, sont censés permettre des distances de freinage plus courtes, une adhérence fiable sur routes sèches et mouillées, ainsi qu'une bonne stabilité en virage à haute vitesse.



'Grâce à une composition spéciale de caoutchouc et un design de bande de roulement optimisé, les EcoContact 6 réduisent la résistance au roulement et le bruit, prolongeant ainsi la durée de vie des pneus et améliorant l'efficacité énergétique', souligne le manufacturier.





