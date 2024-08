Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Continental: entouré après un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 15:55









(CercleFinance.com) - Continental grimpe de 4% et surperforme donc largement la tendance à Francfort, soutenu par un relèvement de conseil chez UBS de 'neutre' à 'achat' sur le titre du pneumaticien et équipementier automobile allemand, avec un objectif de cours porté de 67 à 80 euros.



'La scission proposée de l'automobile constitue un changement majeur dans l'histoire du dossier, permettant probablement au groupe restant de générer des rendements en cash parmi les meilleurs du secteur', met en avant le broker.





Valeurs associées CONTINENTAL 61,94 EUR XETRA +3,54%