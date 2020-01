Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Continental : en baisse, un analyste corrige sa cible Cercle Finance • 27/01/2020 à 12:21









(CercleFinance.com) - Le titre Continental recule ce lundi de -1,6%, alors que l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'neutre', anticipant pour l'équipementier 'une année 2020 encore difficile'. 'Après une année 2019 déjà très difficile, 2020 s'annonce donc encore tendu pour l'équipementier (EBIT ajusté de 3 318 MEe, MOP de 7,4%e) compte tenu d'un environnement toujours morose dans l'automobile (visibilité réduite, production en baisse, surperformance limitée et investissements toujours élevés) et une activité Rubber également sous pression', explique le broker. Révisant à la baisse ses estimations, Oddo BHF corrige son objectif de cours sur Continental. Celui-ci passe de 115 à 105 euros, globalement en ligne avec le cours actuel (upside : +2%).

Valeurs associées CONTINENTAL XETRA -1.86%