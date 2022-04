Continental: élargit sa gamme de capteurs pour automobiles information fournie par Cercle Finance • 26/04/2022 à 12:51

(CercleFinance.com) - Continental annonce élargir sa gamme de produits avec des nouveaux capteurs (dits capteurs 'EGT') de température des gaz d'échappement à destination des véhicules Volkswagen, Audi, Skoda et Seat.



La gamme de capteurs dédiés à la marque Opel s'étend également avec des modèles spécifiques aux véhicules Astra, Corsa et Mokka.

L'extension du portefeuille comprend un total quarante-huit références, précise Continental.



Selon l'équipementier allemand, les capteurs EGT permettent d'améliorer l'efficacité et les performances des moteurs à essence et diesel, les véhicules récents s'appuyant sur ces capteurs pour la gestion du moteur et un post-traitement efficace des gaz d'échappement.



Ils réduisent également la consommation de carburant et les émissions polluantes en surveillant les températures de fonctionnement dans le système d'échappement et en fournissant des valeurs mesurées fiables à l'unité de commande du moteur.